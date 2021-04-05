Erk Acarer: Tüm kurumların aynı refleksi göstermesi zaten yapılmış bir darbenin itirafıdır!

Silahsız kişilerin fikirlerini beyan edip toplu açıklama yapmaları ne suçtur ne de darbecilikle ilişkili! Ancak bağımsız olması gereken yapıların, her fırsatta bir partinin ardında konumlanmaları başka tartışmaları gündeme getirir. Tüm kurumların tornadan çıkmış gibi aynı anda, aynı refleksi göstermesi ‘parti devletini’ işaret eder. Zaten yapılmış bir darbenin itirafıdır!

Esas tartışılacak nokta, TSK’nin olası darbeleri değil, pek çok kurum gibi TSK’ye de bizzat yapılan darbeler! 15 Temmuz’un ardından, iktidar ders almak yerine, ordudaki dinci sızmaları görmezden geldi. Bir tarikat yerine diğerleri geldi. TSK bugün Menzil etkinlikleri ile tartışılıyor.

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Erk Acarer’in yazısı