Erk Acarer: Terör operasyonları bitti, sıra ‘ahlak’ operasyonlarına mı geldi

İktidar, “İstanbul Sözleşmesi gibi” kadınlar, yeniden tanımlamak istediği istismar ve şiddet kavramları gibi, LGBTİ+’lar üzerinden de yeni bir gerginlik sahası açmayı planlıyor. İster istemez akıllara, “Terör operasyonları bitti, sıra ‘ahlak’ operasyonlarına mı sıra geldi, bunun için fırsat mı kollanıyor?” soruları geliyor. Ahlak operasyonları demişken, çelişkiler üzerinden, “Bu nasıl ahlak?” diye de sormak lazım.

Sahi, neden çocuklar istismar edilirken susuyor, daha çok kadın öldürülsün diye, uluslararası sözleşmeleri iptal etmek için çığlıklar atıyorsunuz? “Abdülhamit rahatsız olmasın diye” türbesi önündeki demiryoluna keçe döşeyip tren kazalarında kanları raylara akan evlatları için kahrolan aileleri nasıl oluyor da darp ettiriyorsunuz?

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Erk Acarer’in yazısı