Erk Acarer: Suruç patlamasından altı, Sultanahmet’ten beş yıl sonra neden bir bombacı mantar gibi ortaya çıkıverdi

20 Temmuz 2015’te gerçekleştirilen ve 33 kişinin ölümü ile sonuçlanan Suruç saldırısı dosyası avukatlarından Sezin Uçar, yakalamaya ilişkin değerlendirmede bulunuyor:

“İçişleri Bakanlığı’nın çok somut bir iddiası var. Zanlı, patlayıcıları getiren şahıs. Oysa soruşturmanın hiçbir aşamasında bu isim yok. Sanıkları arananlar, takipsizlik kararı verilenler ile ilişkisine de rastlanmıyor.” Sezin Uçar, “Bu nedenle bu yakalama maddi gerçeklikten uzak” diyor:

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Suruç Katliamı davasında müdahil avukatlar olarak, tüm taleplerimiz reddeden mahkemenin bir karikatürden ibaret olduğunu da teyit ediyoruz. Bu kişi aranıyor muydu, bomları nasıl getirmiş kimler yardım etmiş! Herhangi bir bilgi yok. Anladığımız kadarıyla gizli bir soruşturma!”

Şubatta, Suruç Katliamı’na ilişkin yeni bir duruşma var. Uçar, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun ‘devlet sırlarına’ ilişkin ifadelerinden sonra onun sanık değilse bile tanık olarak dinlenmesini istediklerini söylüyor.

Avukat Uçar, Suruç patlamasından 6, Sultanahmet’ten, 5 yıl sonra neden bir bombacı mantar gibi ortaya çıkıverdi sorusunu cevaplıyor: “Her şeye rağmen, iktidarın üzerinde bu konuda basınç var, kamuoyunu tatmin etmek istiyorlar”

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Erk Acarer’in yazısı