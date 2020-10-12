Erk Acarer: ‘Suçlamalar’ benzer olaylardaki gibi askıda kalırsa, kimse ikna olmayacaktır

Yangında ihmalden çok sabotaj şüphesi var. Farklı noktalarda eş zamanlı başladı. 2 seçenek üzerinde duruldu. Daha önce de bazı yangınları üstlenen ve kendisine propaganda malzemesi yaratan, ‘Ateşin Çocukları İnsiyatifi’ adlı bir grup “Biz yaptık” dedi. Olayı derhal çözmeye meyilli medyamız, bundan kendine malzeme çıkardı.

Sosyal medyada servis edilen bazı görüntülerin geçmiş yıllara ait olduğu ve Suriye’de çekildiği anlaşıldı. Resmi makamlar sabotajı gerçekleştiren 6 kişinin yakalanıp gözaltına alındığını duyurdu. Şüpheye yer kalsın istenmiyorsa yakalananların kimlikleri de olaya ilişkin somut detaylar da bir an önce kamuoyu ile paylaşılmalı.

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Eğer ‘suçlamalar’ benzer olaylardaki gibi askıda kalırsa, kimse ikna olmayacaktır.

Erk Acarer’in yazısı