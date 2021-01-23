Erk Acarer: Soylu gücünü test ediyor

Şüphesiz hakaret ve küfür ifade özgürlüğünü aşıyor. Ancak bu kaba dil ve ötesindeki tehditler, 20 yıldır iktidarda olan AKP ile kurumsallaştı ve cezasız kaldı. Soylu, ‘toplumun AKP’liler dışındaki kesimlerine hakaretler yağdıran kişiler ile’ samimi pozlar verdiğini görmezden geliyor.

Dahası kendisinin sık sık, başka partiler ve başka partiden vekillere ifade özgürlüğünü aşan üslup ile hareket ettiğini, hedef gösterdiğini unutuyor. Bölükbaşı’nın sözlerinden daha geniş bir perspektif çıkarıyoruz. Soylu, PR yapmak ve prim elde etmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Gücünü test ediyor.

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Bunun için partisi içindeki isimlere, hatta partinin en tepesine ulaşan pilot uygulama alanları seçiyor. Kayıp-sabık bakana attığı omuz darbesi gibi, ‘Salgın yasağını’ zamansız bildirmesi ile gelişen kriz ve istifa şovu’ bu emsallerin güçlü olanlarından. Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerine verdiği ayar da bu örneklere dahil!

Erk Acarer’in yazısı