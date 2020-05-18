Erk Acarer: Sonsuz bir iktidar formülü arayışı

Geniş halk kitlelerinin iktidara olan teveccühünün giderek kaybolduğu görülüyor. İktidar ve küçük ortağının ilk seçimle gidecek olması çok mümkün. Ancak bu güçlü olasılık asgari demokrasi koşullarının olduğu bir ülke için geçerli! AKP zaten 2015 yılından bu yana doğal yollarla ve rıza üreterek hiçbir seçimi kazanamadı!

Komplo, tehdit, yıldırma, çökertme, sandık terörü ve ‘atı alan Üsküdar’ı geçti’ yöntemleri ile zoraki bir iktidar sağladı. AKP’nin art arda hezimeti ile biten son yerel seçimler sonrası, sandıktan çıkan irade ayaklar altına alınmaya devam ediyor.

Reklam

Erk Acarer’in yazısı