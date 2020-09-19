Erk Acarer: Son gelişmeler, AKP iktidarının elinde dış politikada koca bir sıfır kaldığını gösteriyor

Suriye’de iç savaşın başladığı ve radikal İslam’ın tırmandığı dönemden bu yana, AKP iktidarı ve Saray rejiminin, şimdi ‘2053 hedefi olan’ model ısrarı sürüyor. Dışarıda yıkılan ülkeler, içeride değişen demografi, entegrasyon sorunları, kontrolü öngörülmez radikalizm var. Peki bu huzur ve barış kime yaradı?

Hamaset ve kutuplaşma ile oy devşirilen sandık biraz bilgi veriyor. Ayrıca Libya’da düşürülen İHA ve SİHA’lar ile cihatçılar tarafından görüntülenen zırhlı araçlar da nemalanma konusuna başka bir noktadan açıklık getiriyor.

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Umduğunu bulamadı

Saray rejimi, ölçüsüz ve hesapsız siyaset anlayışı ile uzun zamandır sadece günü kurtarmaya ve iktidarını uzatmaya çalıştı. Son gelişmeler, AKP iktidarının elinde dış politikada koca bir sıfır kaldığını gösteriyor.

Türkiye’nin destek verdiği Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Başbakanı Fayiz es-Serrac, görevinden istifa edeceğini açıkladı. Erdoğan, Serrac’ın görevi bırakacağından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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Erk Acarer’in yazısı