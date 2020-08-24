Erk Acarer: Siz siz olun gaza gelip kombinizin ayarlarını çok fazla kurcalamayın

Art arda bu kadar fazla prodüksiyon üretilmesinin bir nedeni var. Çünkü hiçbiri uzun süre gündemde kalamıyor. Her seferinde, üstü örtü örtülmek istenen ekonomik dibe vuruş, gizlenmeye çalışılan salgın felaketi, yaratılan çürüme ile patlak veren toplumsal skandallar, fıtrat diye geçiştirilen felaketler, yani; toplamda kötü yönetimin somut yansımaları, suni gündemleri zorlayıp onların önüne geçiyor.

Adettendir yine de gündemle bitirelim! 320 milyar metreküp doğalgaz keşke bulunmuş olsa! Keşke bulunan rezerv, bir an önce çıkarılabilse! Keşke topluma refah getirse, Türkiye’yi enerjide dışa bağımlı halden kurtarabilse! Keşke… Ama siz siz olun yine de şu aşamada fazlaca gaza gelip kombinizin ayarlarını en azından 2023’e kadar çok fazla kurcalamayın!

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Erk Acarer’in yazısı