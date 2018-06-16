Erk Acarer: Siyasetçi ve gazetecilere her zamankinden daha fazla iş düşüyor

Önce tekrar ve daha şiddetli bir çatışma tırmandırılıp sonra, suçu yamayarak ‘kriminalize’ etme faaliyetleri derinleştirilecek şüphesi taşıyanların sayısı hayli fazla. En garip açıklamalardan birini “olayı tartışmasız PKK’ye atfeden” ve yandaş kanallardan birinde demeç veren Suruç’un komşusu Ceylanpınar’ın Belediye Başkanı Menderes Atilla yaptı. Daha önce, “AKP’ye oy vermeyenleri işiz bırakmak boynumun borcu” diyen Atilla, bu kez, “Kardeşlerim yalvarırım HDP’ye oy vermeyin AKP’ye verin” ifadelerini kullandı. Atilla’nın el Kaide militanları ile çektirdiği fotoğrafları hala hafızamızda.

Olayları tek pencereden bakarak aydınlatmak mümkün değil. Bu, olsa olsa ülkeyi biraz daha uçurumun kıyısına getirir. Siyasetçi ve gazetecilere her zamankinden daha fazla iş düşüyor.

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Erk Acarer’in yazısı