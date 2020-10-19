Erk Acarer: Rakıdan çok vergi içiyor, onunla sarhoş oluyorsunuz

Alkollü içkide artarak devam eden vergi oranı ve fiyat nedeni ile üretim merdiven altına inmiş durumda. Kaçakçı ve sahtekâra gün doğdu. Merdiven altında üretilen ve ambalajlanan içki, alkollü mekanların yanı sıra perakende alkol satışı yapan yerlere dağıtılıyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre Türkiye, alkollü içki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıralamasında dünya 6’ncısı. 70’lik rakının yüzde 72’si vergi. Yani rakıdan çok vergi içiyor, onunla sarhoş oluyorsunuz. Türkiye, dünyada en pahalı içki satan 3’üncü ülke konumunda.

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Erk Acarer’in yazısı