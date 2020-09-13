Erk Acarer: Provokasyonun öznesi olan bakan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sadece ‘terör’, operasyon ve devletin bölünmez bütünlüğünü konularında ‘göz yaşartıcı’ çalışmalara imza atmıyor! Aynı zamanda, yakalananları yeniden yakalayıp müjde vermekte, devlete sızan cemaatçilere yıllar sonra operasyon yapmakla ve üzerine aldığı dosyalarla mahir.

Neredeyse her gün gündemde. ‘provokasyon’ ifadeleri ile meşhur. Ancak, çoğu zaman provokasyonun öznesi oluyor. Kendisine kamuoyu, gazeteci ve siyasetçiler tarafından anımsatılan ‘eylem’ ya da ‘eylemsizlikleri’ konusunda ise tehdit yolunu seçiyor.

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Erk Acarer’in yazısı