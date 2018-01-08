Erk Acarer: Polis, gerçekte bacak kırmıyor, ‘muhabbet’ kuruyor

Geçen haftanın en çok konuşulan konularından biri şüphesiz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun uyuşturucu satıcılarına yönelik çıkışıydı. Soylu’nun, polisi görevlendirerek, “Gerekirse bacaklarını kırın” sözlerinin ardından kendisine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Bu ifadeler sadece terör ve uyuşturucu ile mücadelede için bir kararlılık göstergesinden ibarettir” açıklaması ile destek verdi.

Polis, gerçekte bacak kırmıyor, ‘muhabbet’ kuruyor. Maltepe Gülensuyu Mahallesi’nde uyuturucu çetelerine karşı geldiği için 19 yaşında öldürülen Hasan Ferit Gedik dosyasına yansıyan tapeler bile ‘bu mücadelenin’ ne düzeyde olduğunu gösteriyor.

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Dosya içeriğindeki bir tapede; Gedik’in katili olduğu şüphesi ile gözaltına alınıp serbest bırakılan ve tam 10 gün sonra başka bir kişiyi bıçaklayan Zafer Turhan A. polisle dostça pazarlık yapıyor. Çetebaşı olduğu iddia edilen Zafer Turhan A., Şeref Karameşe isimli çete üyesini karakola yollayarak onun telefonu vasıtası ile A. isimli bir polisle görüşüyor.

Erk Acarer’in yazısı