Erk Acarer: ‘Pelikan çetesi’ kendisine verilen rolü layıkıyla yerine getiriyor

Süren gözdağı, AKP’nin bu akıldışı politik çizgisinden asla taviz vermeyeceğine, hiçbir telkin ya da uyarıyı dikkate almayacağına ilişkin ipucu da sunuyor. Bu süreçte ise AKP’nin aparatlarından biri olan ve ‘Pelikan Çetesi’ diye anılan grup da kendisine verilen rolü layıkıyla yerine getiriyor.

“Erdoğan’a rağmen iş çeviriyorlar” ve “Erdoğan iyi çevresi kötü” edebiyatı ucuz, konforlu ve karşılığı olmayan bir yaklaşım. Saray rejiminin aparatı olduklarını ve kendilerine rol verildiğini yineleyelim. ‘Azgın zümrenin’ içinde yer alıyorlar. Şimdilik devlet içinde ‘devletçilik’ oynuyorlar. Kurulan tiyatronun, oynanan oyunun figüranları hepsi.

Reklam

Erk Acarer’in yazısı