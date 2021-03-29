Erk Acarer: Ordudaki kuşatma, sadece dinci yapılanmalar ile sınırlı değil

Bugün, IŞİD operasyonları vurguyla radikal İslam ile mücadele tevili yapılırken, göz önünde olanlar atlanıyor. Bölgedeki çatışma ortamında, Jandarma Özel Harekat’ın operasyonları sırasında şehir duvarlarına yazdığı ‘Cundullah’ ya da ‘Esadullah TİM’ yazılamaları unutuluyor.

Yine aynı şekilde, TSK’nin 24 Ağustos 2016’da başlayan Fırat Kalkanı, 20 Ocak 2018’deki Zeytin Dalı ve 9 Ekim 2019’daki Barış Pınarı operasyonlarında ÖSO ile işbirliği yaptığı da anımsanmıyor. Tümü IŞİD’in karnından çıkan az ya da çok onunla iltisaklı örgütlerdir.

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Orduda İrticai faaliyetler vurgusu yapmak bundan 15 yıl önce olsa heyecanlı olabilirdi. Ancak bugün bu vurgu ya da tanım gerçeği tam olarak anlatmıyor. Çünkü kuşatma, sadece dinci yapılanmalar ile sınırlı değil. Yön veren taşeronlar ve radikalizm etkisi de yoğun!

Erk Acarer’in yazısı