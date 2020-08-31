Erk Acarer: Öğretmenlere karma-tek cinsiyetli eğitim anketi yapıldı

Çünkü ‘pek laik Bakan’ Ziya Selçuk döneminde, milli eğitimde yeni skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. Onlardan biri İstanbul Halkalı’daki bir ilköğretim okulunda yaşandı.

Öğretmenlere, ‘Karma-Tek cinsiyetli Eğitim Öğretmen Görüşmeleri Ölçeği’ adı altında bir anket yaptırıldı. 25 soruluk ankette, öğretmenlerden, ‘Tamamen katılıyorum’, ‘Katılıyorum’, ‘Kararsızım’, ‘Katılmıyorum’, ‘Hiç katılmıyorum’ seçeneklerinden birini işaretlemeleri istendi.

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(…)Öğretmenlerden şu ifadeleri ölçmeleri istendi: ‘Tek cinsiyetli eğitim ortamında yetişen bireylerin ileriki yıllarda mutlu evlilikler yapacağını düşünüyorum’, ‘Karma eğitim, çocukların ahlaki gelişimlerine zarar verir’, ‘Karma eğitim ortamı, flört tarzı arkadaşlık ilişkilerini artırır.’

Erk Acarer’in yazısı