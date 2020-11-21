Erk Acarer: MHP artık Saray rejimine bir fayda sağlamadığı gibi onu daha dibe doğru çekiyor

Erdoğan, ‘ABD’nin çizdiği yola hem mecbur hem de bunu akla uygun buluyor. Anketler ortada. MHP artık Saray rejimine bir fayda sağlamadığı gibi onu her geçen gün biraz daha dibe doğru çekiyor. Bahçeli ise Erdoğan’ın düşen uçağa bir nebze irtifa kazandırabilmek için kendisini ve partisini aşağı atmak istediğini biliyor.

Bahçeli’nin aklının bir tarafında, AKP’nin, cemaat ile ortaklığını bitirirken Erdoğan’ın sergilediği üstün performans var! Bu performans, “Ne istediniz de vermedik” aşaması ile başlayıp bürokrasi, yargı, emniyet çarkındaki operasyonlarla zirve yapıyor. “Biz yapmadık, kandırıldık” aşaması ile son buluyor.

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Erk Acarer’in yazısı