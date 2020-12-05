Erk Acarer: Liyakat resmi olarak orduda da kalktı!

Sadece savaşta işlevi olan, 1974’teki Kıbrıs Harekatı’ndan beri ataması yapılmayan, Osmanlı’da ‘Tabur İmamlığı’ denilen, ‘Din İşleri Subaylığı’ için tekrar kadro açıldı. Atama şartları ve sınav koşullarını Diyanet duyurdu. Liyakat resmi olarak orduda da kalktı!

46 yıl sonra tekrarlayacak uygulamayı, “Gericilikte yeni bir eşik” diye ifade etmek tek başına yetersiz. Çünkü Din subaylığı, ‘sıkışan iktidardan’, ‘kaos arayışından’, ‘şahsa münhasır ordudan’ ve her alandaki ‘kadrolaşma arayışından’ kopuk değil.

Reklam

Erk Acarer’in yazısı