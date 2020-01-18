Erk Acarer: Libya’daki ‘derin’ faaliyetler

Libya, en az Suriye kadar kârlı. Ticaret, savaş konsepti ile sağlanan siyasi kazanç, cihatçılarının eritilmesi gibi faydalar(!), halkların güvenliği, yıkım ve Türkiye’ye yönelik tehditlerin önüne geçiyor. Libya’da macera arayışı ardında, akıl dışı “Eski bölgemiz” ifadelerinden daha ‘derin’ faaliyetler var.

İşin ilginç tarafı, Libya’ya silah sevkiyatının yanı sıra cihadistlerin de artık gizlemeye bile ihtiyaç duymadan gönderilmesi. Erdoğan, 20 Haziran’da, Türkiye’nin Libya’ya silah temin ettiğini ifade etti. 7 Temmuz’da Libya’da İhvancıları temsil eden Fayez el Sarraj ile İstanbul’daki görüşmesinin hemen ardından yüklü miktarda savaş malzemesi gitti.

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Erk Acarer’in yazısı

