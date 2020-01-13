Erk Acarer: Kitleleri sonsuza dek polis copu ya da özgürlük gaspı ile tehdit etmek mümkün olmayacak

Bu akıl yitiminin Türkiye’ye maliyeti çok fazla. Uluslararası platformda hızla yalnızlaşan bir ülke var. İçerde ise yaşam biçimine müdahale, dayatmalar, tepeden gelen açıklamalar toplumu ve sosyokültürel yapıyı değiştiriyor. Kadının değersizleşmesi, artan istismar ve cinayetler, kız çocuklarının eğitimden koparılması can suyu buluyor.

AKP küçük ortağı MHP ve aparatları toplumun temel sorunlarını görmezden gelmekte ısrarlı. Açlık, ayrımcılık, adaletsizlik ile türbülansta olan seçmen iktidardan kopuyor. Kitleleri sonsuza dek polis copu ya da özgürlük gaspı ile tehdit etmek mümkün olmayacak!

Reklam

Erk Acarer’in yazısı