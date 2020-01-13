Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erk Acarer: Kitleleri sonsuza dek polis copu ya da özgürlük gaspı ile tehdit etmek mümkün olmayacak

Bu akıl yitiminin Türkiye’ye maliyeti çok fazla. Uluslararası platformda hızla yalnızlaşan bir ülke var. İçerde ise yaşam biçimine müdahale, dayatmalar, tepeden gelen açıklamalar toplumu ve sosyokültürel yapıyı değiştiriyor. Kadının değersizleşmesi, artan istismar ve cinayetler, kız çocuklarının eğitimden koparılması can suyu buluyor.

AKP küçük ortağı MHP ve aparatları toplumun temel sorunlarını görmezden gelmekte ısrarlı. Açlık, ayrımcılık, adaletsizlik ile türbülansta olan seçmen iktidardan kopuyor. Kitleleri sonsuza dek polis copu ya da özgürlük gaspı ile tehdit etmek mümkün olmayacak!

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Erk Acarer’in yazısı

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İmamoğlu: İnşallah deprem tehdidini tümüyle ortadan kaldırırız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 16.37’de Silivri açıklarında, yerin 17 kilometre derinliğinde meydana gelen ve paniğe neden olan 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili AKOM’da yaptığı açıklamada, deprem tehdidi konusunda bütün kurumlar tarafından adım atılması gerektiğine işaret etti. İmamoğlu, son depremde herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını da açıkladı.

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