Erk Acarer: ‘Katar ile Türkiye’nin desteği kesilmeden radikalizmin önü alınamayacak’ ifadeleri boş değil

Temmuz ayında, Fransa’da bazı vekiller tarafından çok ayrıntılı bir rapor hazırlanarak senatoya sunuldu. İhvan-ı Müslim (Müslüman Kardeşler) Fransa’nın bir numaralı düşmanı olarak tanımlandı. Bağlı dini yapılar, radikal camiler, hayır kurumları, spor kulüpleri ve kültür merkezlerinin bir an önce denetlenmesi gerektiği belirtildi.

Şimdi sıkı durun! Rapora katkı sunan cihadizm uzmanlarına göre Müslüman Kardeşler etkisiz hale getirilmeden ve Katar ile Türkiye’nin desteği kesilmeden radikalizmin önü alınamayacak. Türkiye Müslüman Kardeşleri ideolojik nedenlerle desteklerken, Katar bağını inkâr etmiyor bile.

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“Katar ile Türkiye’nin desteği kesilmeden radikalizmin önü alınamayacak” ifadeleri boş değil. Tarih 9 Ekim Cuma. Erdoğan’ın günübirlik ziyaret için gittiği Katar’da, Müslüman ‘Kardeşler Müftüsü’ Yusuf el Karadavi ile görüşmesi Türkiye’de medyada yer almadı!

Almanya ve Fransa ile kutuplaşma… Mesele duygusal değil, tamamen ideolojik!

Erk Acarer’in yazısı