Erk Acarer: İstanbul’u kaybeden iktidarı kaybeder ya ikinci kez kaybeden?

AKP açısından kaybedilecek olan sadece belediyeydi şimdi oturtamadıkları rejim de tehlikeye düştü. Binali Yıldırım, simit tepsisi taşıyıp, kanka muhabbetleriyle vakit geçirirken, gerçekte olanı analiz yeteceğinden yoksun olsa da Erdoğan ve AKP şahinleri durumun farkında.

AKP’nin kaybedip tanımadığı seçimin tekrar sürecinin havası tamamen değişti. Algı artık, ‘liderlik’ üzerinden akıyor. Erdoğan’ın henüz bir ay önce “İmamoğlu benim ayarımda değil” dediği ileri sürülmüştü. Bu ifadenin alt metini bile farklı bir düşünceyi yansıtıyor. Erdoğan kıyaslıyor.

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Türkiye siyasi tarihinde, İstanbul’u kaybedenin iktidarı kaybedeceği İsmet İnönü’den bu yana tekrarlanır…

Rantı, ideolojisi derken… Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. “İstanbul’u kaybeden, iktidarı da kaybeder” sözü, Türkiye siyasi tarihindeki şaşmaz bir yargıydı ya… Yakında ikinci kez kaybedenin düştüğü durumu da izleyeceğiz.

Erk Acarer’in yazısı