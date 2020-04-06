Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erk Acarer: İstanbul dışındaki 73 ilden İBB’yi arayan yurttaş, psikolojik destek talep ediyor

Yardım çağrılarında büyük patlama var. Günde 72 bin kişi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) arayarak “Bize yardım edin” diyor. İktidarın salgın günlerinde sağlık detaylarına da önem vermediği anlaşılıyor. İstanbul dışındaki 73 ilden, İBB’yi arayan yurttaş, psikolojik destek talep ediyor.

AKP, güvenin başka yere kaymasını ve bunun artarak sürmesini ise engelleyemiyor. İBB, Beyaz Masa-153 çağrı hattına gelen yardım talepleri, halkın ne kadar muhtaç durumda olduğunu anlatıyor. Ayrıca beklentilerini karşılamayacağını anladığı iktidardan daha da uzaklaştığını gösteriyor.

Reklam

Erk Acarer’in yazısı

SON HABERLER

Başka bir dünya elbette mümkün…

Hal böyleyken yeni ‘sorunlar’ kendiliğinden ortaya çıkıyor: Kalan ‘dokuz’ kişi ne yapacak peki? Bölüşüm nasıl olacak? Kim çalışacak, kim çalışmayacak? Hangi meslekler doğacak? Hangi koşullarda yaşayacağız?

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...