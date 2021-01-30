Erk Acarer: İntihar ettiği öne sürülen altı asker Kürt kimliğine sahipti

1 yılda, 2’si sözleşmeli er, biri uzman çavuş olmak üzere toplam 10 asker şüpheli biçimde öldü. Bunlar sadece kamuoyuna yansıyanlar. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 asker ölümünün intihar olduğu yönünde açıklama yaptı. 4 askerin silah veya mühimmat kazası sonucu öldüğünü ifade etti. 1 askerin ise ‘yüksekten düştüğünü‘ belirtti.

Aileleri tarafından devlete teslim edilip, tabutla geri alınan askerlerin ortak noktaları var. Bazıları Kürt’tü, bazıları doğuda askerlik yapıyordu. İntihar ettiği öne sürülen 6 asker Kürt kimliğine sahipti. Şüpheli 10 ölümden 4’ü Hakkari’de gerçekleşti. Son 1 yıl içinde Şırnak, Diyarbakır ve Van’da da birer asker öldü.

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Vicdani Red Derneği Eş Genel Başkanı Gökhan Soysal, artan asker ölümlerini değerlendiriyor: “Milliyetçi politikalar, ülkenin her sorununu gizlemek için siper yapılıyor. Nefret söylemleri kışlaya da yansıyor. İntihar olsa bile özellikle Kürt askerlerin ölümlerindeki artış tesadüf değil.”

Erk Acarer’in yazısı