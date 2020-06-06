Erk Acarer: İktidar test etti; gerisi gelecek

Sormak lazım; 20 Temmuz sürecini, Yenikapı mitingine katılarak kim meşrulaştırdı? ‘Millet iradesinin yok sayılması’ gibi toplumun yarısının bildiği, kabullendiği gerçeği bir klişe olarak tekrarlayıp, durum tespiti yapmanın kime ne faydası var? İktidar, düşürülen milletvekillikleri hamlesi ile yeni bir basamak atladı.

Ulaştığı kademeyi, ‘her zaman yaptığı gibi’ muhalefet ve toplumu gözlemleyerek test etti. Yine yolun tamamen temiz ve bariyerden yoksun olduğunu gördü. Gerisi gelecek! Her 3 milletvekiline yönelik tepkiler hafta başına kadar durulmuş olacak. Türkiye’de zaman hızlandı. Ülke bir hafta öncesine göre bile biraz daha nefes alamaz halde.

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Erk Acarer’in yazısı