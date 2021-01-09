Erk Acarer: İktidar gerçekleri ‘darbe’, ‘türban’, ‘elitizm’ ipine tutunarak, suni gündeme çevirmeye çalışıyor

Türkiye’nin ana gündemi, yoksulluk, işsizlik, adalet ve demokrasi fukaralığı. İktidar, bu gerçekleri başı sıkıştıkça sarıldığı, ‘darbe’, ‘türban’, ‘elitizm’ ipine tutunarak, suni gündeme çevirmeye çalışıyor.

Her fırsatta kendi darbesini gerçekleştiren, artık eziyette türbanlı-türbansız ayrımı yapmayan bir iktidar gerçeği var. ‘Elitizm’ diyerek, Saray’daki eğlencelere, ‘smoothie’li, ’ejder meyveli’ toplantılara ve ihalelere paydaş bir sınıf yaratıldı. Zorbalığın adımları, bu paydaşlar ya da sınıf ile ele atıldı, topluma dayatıldı.

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Elit ve elitizm tartışmalar da artık son derece içi boş, antipatik bir atmosfer yaratıyor. Türkiye kapıları uzun namlulu polislerce kırılan elitlerin ülkesi oldu! Yakın zamanda hasbelkader tanık olduğumuz bir TV dizisinde çarpıcı bir sahne vardı. Bugünkü iklimi kusursuz anlatıyordu.

Adam tamirhaneden gelip, kirli elleri ile sofraya oturmak isteyince kadın karşı çıktı: “Ellerini yıka!” Adam o ‘bilindik’ mağdur tavırla konuştu: “Bunlar benim emeğim.” Senaryo icabı başını önüne eğen kadının söyleyemediklerini, biz dile getirelim:

“Vandallıkla soyluluğu, insanlıkla insan olamamayı, hoyratlıkla evrensel normları birbirine karıştırıyorsunuz. Tek derdiniz, hükümranlığın sürmesi. Darbeymiş, türbanmış, elitizmmiş; geçin bunları! Siz, kirli elleriniz ile saray sofrasına oturmak istiyorsunuz!”

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Erk Acarer’in yazısı