Erk Acarer: Hücreden hücreye röportaj, Türkiye’de ‘ne olduğunu’ çok açık anlatıyor

Ne var peki? Bir mülakat, bir fotoğraf! İkisi de tarihe damga vurdu. İkisi de Türkiye’nin ‘olağanüstü’ dönemini anlatıp, not düştü. Tutuklu gazeteci Nedim Türfent’in, HDP Eş Genel Başkanı olduğu sırada tutuklanan Selahattin Demirtaş ile hücreden hücreye yaptığı röportaj, Türkiye’de ‘ne olduğunu’ çok açık anlatıyor.

O fotoğraf da öyle… Nefes alamayan ülke… Bir polis, son derece haklı talepleri olan bir üniversitelinin boğazını sıkıyor. İkisi de genç… İkisi de iyi ‘yetişmiş!’ Fotoğraf, öfke, şiddet ve kutuplaşmanın nasıl ekildiğini gösteriyor. Gençlerden biri gidecek! Diğeri kimden nefret ettiğini dahi bilmeden, kalıp karın tokluğuna bekçiliğe devam edecek.

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Erk Acarer’in yazısı