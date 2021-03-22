Erk Acarer: Hızlandırılmış bir 2023 takvimi bu

Sözleşmenin feshedilmesi, hukuksal çerçevede “Yok hükmünde” ifadeleri ile değerlendirildi.

Türkiye’nin ortamına uygun bir değerlendirme değil. Çünkü esas yok hükmünde olan Anayasa, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Meclis gibi kritik kurumlar. Toptan hukukun olmadığı bir yerde, ‘hukuksal olarak yok hükmünde’ ifadesi anlaşılmaz!

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Son 1 haftada, önemli gelişmeler oldu. Meclis biraz daha işlevsizleşti, sosyal hayata gerici bir fırça darbesi daha atıldı, sembol olan Gezi Parkı’nın mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne verildi.

Hızlandırılmış bir 2023 takvimi bu. Saray rejimi; seçim değişiklikleri ve baskıyı artırarak sonsuz bir iktidar isterken, yüz yıllık bir hesaplaşma fikrini de gözümüzün içine sokuyor. Küçük ortak ise kafadaki o sonsuz iktidardan parsel kapmak için çalışıyor. Anlaşılan aceleleri var.

Erk Acarer’in yazısı