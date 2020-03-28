Erk Acarer: Herhalde devlete yalvararak yol göstermeye çalışan bir başka toplum daha yok

Herhalde dünyada devlete yalvararak yol göstermeye çalışan bir başka toplum daha yok: “Sokağa çıkma yasağı ilan edin!” Bilim insanları “Çok vakit kaybedildi ama zararın neresinden dönülse kâr” diye uyarıyor. Yine herhalde dünyada korona virüse karşı Türkiye’dekine benzer ‘tedbirler’ de alınmıyor.

Elbette Türkiye’de yaşananları ve büyük tepki toplayan olayları ‘tedbir’ olarak adlandırmak kara mizahın en koyu haline vurgu. Şüphesiz Saray ve iktidar bunları, hüzünle gülüp bir yandan da üzerlerinde düşünelim diye yapmıyor. Dezenfektanı keşfeden AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, açık açık dile getiriyor: “Hedef 2023.”

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Erk Acarer’in yazısı