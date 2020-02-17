Erk Acarer: Hangi darbe?

‘Siyasi ayak’ gündemine, ‘darbe’ tartışmaları istinat duvarı gibi örülüyor. Yeni Şafak’ın ‘peçeteden Kaplan’ı yazdı. Erdoğan’ın bir dönem zırhlı aracını tahsis ettiği savcının heykelini dikmek isteyen, yeni köşesindeki satırları ‘Boşnak böreği’ gibi fırına verdi. Küçük Cem ve ‘solaçık Melih’ kervana katıldı.

‘Meczup’ denip geçilemez! 18 yıllık gelenek var. Önce meczuba söyletip, ardından dalga dalga yayıyorlar. Belli ki ‘havuz’ yine talimatlı. Erdoğan, Pakistan dönüşü uçakta ‘basının’, söylentilere ilişkin sorularını yanıtladı: “15 Temmuz’da gerekli cevabı aldılar. Milletimiz, ciddi deneyim kazandı. Böyle bir şey olduğunda artık ‘Kapıdan dışarı çıkalım mı çıkmayalım mı’ demez. Elinde ne var ne yok meydanlara dökülür.”

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Erk Acarer’in yazısı