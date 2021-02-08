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Yaramazlara biraz batar!

Erk Acarer: Halkın alışveriş arabası, Saray’ın günlük masrafı 4.5 milyon lira olduğu için dolmuyor

Halkın çocuklarına, çikolatayı layık görmeyen, topluma “Market arabanızı doldurmayın, alışverişinizi eksik yapın, sosis, salam, sucuk neyinize, salata bile almayın” diyen bu ahlaksız dil… Mutlaka… Bir an önce… Toplumdan layıkıyla özür dilemelidir. Şüphesiz gerçeği yazmalarını beklemiyoruz onu da biz toparlayalım.

Halkın alışveriş arabası, Saray’ın, günlük masrafı 4.5 milyon lira olduğu için dolmuyor. Çocuklar, yine o Saray’da, ismini sonradan öğrendiğimiz ‘ejder meyvesi’ gibi yiyecekler tüketildiği için canlarının çektiğinden mahrum kalıyorlar. Artık orta sınıf bile yarı aç yarı toksa, bu yıllık masrafı 38 milyon TL olan Cumhurbaşkanlığı’na ait 16 VİP uçaktan!

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Erk Acarer’in yazısı

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