Erk Acarer: Halk sağlığı yerine koltuk endişesi

18 yıllık AKP iktidarı bir kez daha gerçek yüzünü gösteriyor. Halk sağlığı yerine koltuk endişesi, güvenlik yerine ihracat ve üretimin daha çok dile getirilmesi, topluma teminat sunmak yerine bağış için IBAN numarası verilmesi devlete ait aklın büyük ölçüde yitirildiğinin göstergesi.

Emsaller açık. CHP’li belediyeler yardım kampanyasından, ‘prestij ve halkın sempatisini kazanırlar korkusu nedeniyle’ men edildi. Oysa İsmailağa Cemaati bağış toplayabiliyor. Salgının tek önlenme yolunun, temasın kesilmesi olduğu bilindiği halde, ‘sokak yasağı’ ilan edilmiyor. Çalışan kaderine terk edilmiş durumda, virüsün dolaşma riski de artıyor.

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Erk Acarer’in yazısı