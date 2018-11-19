Erk Acarer: Gezi operasyonunun 3 nedeni olabilir

Anadolu Kültür A.Ş. operasyonunda 11 kişi serbest bırakılırken istanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi çalışanı Yiğit Aksakoğlu tutuklandı. Osman Kavala soruşturması kapsamındaki operasyonda 7 kişi hakkında ise yakalama kararı var.

Operasyonun birkaç amacı olabillir. “Henüz iddianamesi hazırlanmayan iş insanı ve aktivist Osman Kavala’ya suç yamama düşüncesi” ya da “17-25 Aralık ve ardından gelen toplumsal olaylar dizisi ile kesintiye uğrayan Gezi operasyonlarının 5 yıl aradan sonra yeniden başlatılması.”

Reklam

Türkiye, artık sadece özgürlüklere değil, en temel hak arayışına bile sopa gösterilen bir kısır döngü içinde. Tek adam rejiminin doğası bu. Tepkiler çoğaldıkça baskı artıyor, baskılar arttıkça “şimdilik sesiz olsa da” öfke tabana yayılıyor.

Erk Acarer’in yazısı