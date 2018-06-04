Erk Acarer: Genel af iktidarın terörist olarak tanımladıklarına yer açma operasyonudur

Genel af bir taşla birden fazla kuşu indirme çabasıdır. Yeni hapishanelerin inşaası müjdesi verilirken; geçici bir süreliğine; iktidarın ‘terörist olarak’ tanımladıklarına yer açma operasyonudur. Daha önce devletin kullandığı çetelere yeniden, ‘türlü amaçlarla’ göz kırpmak, yol vermektir. Seçmeni suistimaldir. Riyadır, çifte standarttır. Devletin vatandaşını düşünmesi değil kötü niyetini göstermesidir. Akıl almaz bir emsal üzerinden riya ve çifte standartı özetleyelim. Çete örgütlerine ‘vatansever’ muamelesi yapılırken, uydurma suçlarla cezaevinde tutulanlar vicdanları yaralıyor.

Erk Acarer’in yazısı