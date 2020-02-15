Erk Acarer: Erdoğan’ın gördüğü, sanatçının yaşadığı

İntikam ve nefret duygularıyla hareket eden ipin ucunu kaçırdıkça kaçıran bir rejimin tam ortasındayız. Bu duygular, topluma da sirayet ediyor! Grup Yorum davası; 26- 27 Mart 2020 tarihine ertelenirken sadece üniversiteli Barış Yüksel’e adli kontrol ile tahliye çıktı. Gökçek; “Belki bu son konuşmam” diyordu: “Ama gitar çalmaya devam etmek istiyorum.”

Erdoğan’ın 3 gün önceki konuşması ise ibretlikti: “Nazım Hikmet’i hapiste çürütenler, Sabahattin Ali’yi katledenler, tek parti döneminin jakobenleridir. Şiiri, müziği yasaklayan bir ülkeden, sanatçıyı ötekileştirmeyen yepyeni bir Türkiye’ye kavuştuk.” Gökçek’in realist ve acı sözleri ile mizah yüklü diğer konuşma arasında sıkıntılı bir çatlak var. Tam oradan karanlık sızıyor. Hayra alamet değil!

Reklam

Erk Acarer’in yazısı