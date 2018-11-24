Erk Acarer: Emniyet masaya soğanla imzasını da atsaydı keşke

‘Terörizm’ sezonu açıldı, av mevsimi başlatıldı

AKP’nin formülü basit; sallanan Kur’an ile ‘ahirete imansızlar’, öfke diliyle ‘memlekete huzursuzlar’ algısı yaratılıyor.

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Oysa şöyle bir ters çevirip baksan

Vicdansız ve suçlular

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Soralım; gerçekte terörizm nedir ve kime terörist denir?

Sakın havaalanı işçisinden sonra sıra pazarcıya da gelmiş olmasın! Mardin’de bir depoda 30 kilo soğan… Emniyet masaya soğanla imzasını da atsaydı keşke.

İnsanın gözü yaşarıyor. Gülmekten değil ama. Soğan da kaçmadı. Memleket her haliyle ‘batıyor’, o fena ‘yakıp’ acıtıyor!

Erk Acarer’in yazısı