Erk Acarer: Dokuz yaşındaki sığınmacı çocuğa barınacak gökyüzü bile sağlayamayan iktidar bataklığa saplanıyor

Mülteciler Derneği, Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli’nin 3 milyon 666 bine ulaştığını aktarıyor. Bunlardan, 1 milyon 722 bini çocuk. O çocuklar içinde, kendini Kocaeli’de bir mezarlık kapısında asan dokuz yaşındaki Vail el S. de vardı. Sebebinin okuldaki kötü muamele ve dışlanmışlık olduğu değerlendiriliyor. Uzun dönemde, halklarına hiçbir gelecek vaat edemeyen, dokuz yaşındaki sığınmacı bir çocuğa barınacağı gökyüzü bile sağlayamayan iktidar, kısa vadede kendinin de içinde kaybolacağı bir bataklığa saplanmak için elinden geleni yapıyor. İktidarın böyle kurtulmayacağı aşikâr. Ülke ise bir kez daha uçurumun kenarına yaklaşıyor.

Erk Acarer’in yazısı