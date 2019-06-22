Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erk Acarer: Devlet kurumu ve ajanslar psikolojik savaş araçları olarak kullanılıyor

AKP ve Saray son ana kadar, hatta seçim sırasında ‘pusu kurma’ taktiğinden vazgeçmeyecek gibi. HDP’nin terörize edilmesi sürerken, ‘temayüllere aykırı’ İmralı görüşmesi ve Öcalan’ın ‘yerli ve milli’ bir figür olarak dillendirilmesi iktidarın, İstanbul yolu açabilmek sınır tanımayacağının kanıtı.

Devlet kurumları ve ajanslar yandaşlık hukukunun ötesine geçip psikolojik savaş araçları olarak kullanılıyor. Erdoğan bunlarla seçim sonrasına da değiniyor. İmamoğlu’na ‘vali üzerinden suç yaratarak’ tasfiye vurgusu yapıyor ya da belediyenin çalıştırılmayacağına ilişkin sinyaller veriyor.

Reklam

Erk Acarer’in yazısı

SON HABERLER

Mega projelerde geçiş 2019’da yarıya indi: En az 3 milyar lira fark ödeyeceğiz

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nden yılın ilk dört ayında geçen araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azalırken, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, işletici firmalarla yapılan sözleşmelerde verilen geçiş taahhütleri gereği, Hazine’nin 2019 yılı için en az 3 milyar 100 milyon fark ödemesi yapacağını söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...