Erk Acarer: Devlet kurumu ve ajanslar psikolojik savaş araçları olarak kullanılıyor

AKP ve Saray son ana kadar, hatta seçim sırasında ‘pusu kurma’ taktiğinden vazgeçmeyecek gibi. HDP’nin terörize edilmesi sürerken, ‘temayüllere aykırı’ İmralı görüşmesi ve Öcalan’ın ‘yerli ve milli’ bir figür olarak dillendirilmesi iktidarın, İstanbul yolu açabilmek sınır tanımayacağının kanıtı.

Devlet kurumları ve ajanslar yandaşlık hukukunun ötesine geçip psikolojik savaş araçları olarak kullanılıyor. Erdoğan bunlarla seçim sonrasına da değiniyor. İmamoğlu’na ‘vali üzerinden suç yaratarak’ tasfiye vurgusu yapıyor ya da belediyenin çalıştırılmayacağına ilişkin sinyaller veriyor.

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Erk Acarer’in yazısı