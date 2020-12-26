Erk Acarer: Demirtaş bir kilit; önünde nefes alma imkanı ya da Ortadoğu’nun dibine hoş geldiniz tabelası duruyor!

Ancak elini kolunu ekonomi ile birlikte aklındaki dosyalar bağlıyor. ‘Reza, servet, cihadizm, Suriye, Karlov’ diyelim, gerisini anlarsınız. Elbette listeyi uzatmak mümkün. Bu açıdan hem Cumhurbaşkanı’nın bizzat kendisinin hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hem de MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ‘AİHM tepkilerinin’ geçerliliği yok.

Sonucu Brunson ve Yücel örneklerine bakarak kestirmek zor değil. Elbette Erdoğan gemileri yakmaya niyetlenmediyse, elbette Saray rejimi ‘son kozunu’ erkene çekmeyi düşünmüyorsa! Tüm mümkünlerin kıyısındaki Türkiye’de hiçbir şey çok şaşırtıcı olmaz. Demirtaş, yine bir kilit. Bu kilidin önünde metazori ile de olsa nefes alma imkânı ya da Ortadoğu’nun dibine hoş geldiniz tabelası duruyor!

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Erk Acarer’in yazısı