Erk Acarer: Davutoğlu’na ve birbirini yiyen yandaşa bakınca… Farelerin kaçışı bu!

İktidarın halkın desteğini geri dönülmez biçimde kaybettiği, kendine yakın anket şirketinin yaptığı araştırmada bile ortaya çıktı. CHP’nin ardında ikinci parti olarak görünüyor. Öte yandan parti içindeki çatlak da büyüyor. İhraçla karşı karşıya kalan Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, ‘AKP, dar bir kadronun etkisi altına girdi’ ifadeleri sonrası istifası ile ilk etapta 400 kişi daha partiden ayrıldı.

Görünen köy kılavuz istemiyor. Davutoğlu’na ve birbirini yiyen yandaşa bakınca… Farelerin kaçışı bu! O ‘400’ bu ‘400’ değil ama bu gemi batan gemi. Bakalım Cumhur İttifakı’ndan suya önce kim atlayacak.

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Erk Acarer’in yazısı