Erk Acarer: Darbeyi kullanıp hayali düşmanla mağduriyet oluşturmak şimdiye kadar işe yaradı

Altı boş tartışmalar ve gerçeklikten uzak söylemlerle bir heyula yaratıp onun üzerinden demokrasi güçlerini hedef almak bugünün icadı değil. AKP iktidarı, ‘bu icadı’ neredeyse 10 yıldır, 2 nedenle kullanıyor. Birincisi, kendi siyasetinin önünü açmak ve Türkiye’yi dizayn etmek; ikincisi, sıkıştığı zamanlarda çıkış notası bulmak.

Darbeyi kullanmak, hayali düşman yaratmak ve böylece mağduriyet oluşturarak gerçekte bir ‘darbe’ yapmak, şimdiye kadar işe yaradı. Tek çuvala doldurulan Ergenekon dosyaları, Gezi protestoları, 17-25 Aralık operasyonları, 22’nci dönem AKP’li TBMM Başkanı Bülent Arınç’a suikast planı, Sümeyye Erdoğan’a saldırı manşetleri Türkiye’nin dizaynındaki duraklardan bazılarıydı.

Reklam

Erk Acarer’in yazısı