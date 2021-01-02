Erk Acarer: Damat, ‘kadın tenis turnuvası’ ihalesi alırken, kayınpeder Cübbeli Ahmet…

Cübbeli’nin damadının ‘ihale haberlerine’ erişim yasağı geldi. Adstation Reklam’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile 2019’da imzaladığı 1 milyon 872 bin TL’lik ihaleye ilişkin haberler kaldırıldı. Ancak bunun dışında da ihaleler olduğu ortaya çıktı.

(…)İBB, Cübbeli’nin damadının sahip olduğu Adstation Reklam’a 2018 ‘Çocuk Maratonu’ için 1 milyon 400 bin TL ödemiş. 2018’deki ‘İstanbul Yarı Maratonu’ için ise 1 milyon 957 bin TL aktarılmış. Adstation Reklam, 2019 yılındaki ‘Kadınlar Lale Kupası’ organizasyonunu ise 637 bin TL bedelle üstlenmiş.

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Damat, ‘kadın tenis turnuvası’ ihalesi alırken, kayınpeder Cübbeli Ahmet aynı tarihlerde verdiği 2 vaazdan birinde, “Kadınların tesettüre riayet etmediği bir memlekette yaşıyoruz. Başı açık, bacağı açık, kolu açık. Maalesef ‘Müslümanım’ diyenlerin bir çoğu da ‘Ne var bunda’ diyor” ifadelerini kullanıyordu.

Erk Acarer’in yazısı