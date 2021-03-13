Erk Acarer: Cumhur ittifakının topluma servis ettiği bu arızalı kurgu zehir saçıyor

Türkiye’deki siyasi iklim tek adam ve şürekâsının ‘bekası’ üzerine kurgulanmış durumda. AKP-MHP ittifakı herhalde HDP olmasa siyaset yapamazdı. Çünkü ‘terör ve HDP’ sömürüsü üzerinden diğer muhalif partilere de bir operasyon çekme ve onları atomize etme fikri gündemden hiç düşmüyor.

Kobane iddianamesi gibi altı boş savlar ile HDP’nin terörize edilmesi yetmiyor. Saçma bir Aristo mantığı da işletiliyor. ‘HDP teröristtir, o halde onunla ilişkili CHP ve CHP ile iltisaklı İYİ Parti de öyle!’ Cumhur İttifakı’nın topluma servis ettiği bu arızalı kurgu zehir saçıyor.

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Erk Acarer’in yazısı