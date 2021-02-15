Erk Acarer: Cumhur ittifakı bir kez daha toplumsal kapanlar kuruyor

Irak’taki üzücü gelişmelerin ardından, en dikkat çekici ve sert açıklamayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptı.

Yazdığı sıralı tweetlerinde özet olarak şu ifadeleri kullandı: “Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır… Herkes tarafını ve tercihini yapmalıdır. Ya hıyanet ya hidayet, ya melanet ya da millet…”

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Anlamı açık. Cumhur İttifakı, yeni bir eşik atlıyor ve “Ya bizden olacaksınız ya da etiketlenip, düşmanlaştırılacaksınız” diyor.

(…)Türkiye, Gezi Direnişi, Kobane olayları, 7 Haziran-1 Kasım 2015 seçim süreci ve 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından kendine özgü Kristal Gece ya da Reichstag yangınlarını yaşadı. Bu toplumsal olayların ardından, ‘Makul Şüphe’den genişletilen terör yasalarına’ pek çok dizayn yapıldı. Süreç, rejimin değişmesi ile sonuçlandı.

İktidar tarafından kazanılması mümkün olmayan seçimler, bu yollar ile dolduruldu. 2023’e vurgu yapılırken, Cumhur İttifakı bir kez daha toplumsal kapanlar kuruyor. Yeni anayasa da toplumsal kutuplaşma alanları da bu kapanlardan. Faşizmin konuşma zorunluluğu bu tuzakları söküp atmaz, olsa olsa güçlendirir. En azından demokrasinin susma özgürlüğünü kullanmalı!

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Erk Acarer’in yazısı