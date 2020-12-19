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Yaramazlara biraz batar!

Erk Acarer: Çin’den aşı beklenirken, yerli ve milli aşı da ‘ısıtılmaya’ başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Dünyada örnek olacak bir aşılama kampanyası yürüteceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Covid-19 salgınının başından beri gösterdiği performans göz önüne alındığında, vatandaşa maskeyi bile aylar sonra dağıtabilen ve salgının ekonomik boyutunu aşmak için yurttaştan IBAN isteyen bir devlet aklı anımsandığında, ‘bu inanç’ havada kalıyor. Üstelik Çin’den gelecek aşı da yılan hikâyesine dönmek üzere.

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11 Aralık’ta Türkiye’de olacağı duyurulan aşının gelişi bilinmeyen bir tarihe ertelendi. Sağlık Bakanı Koca aşı için muğlak konuştu: “Birkaç günlük bir prosedür söz konusu. Önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geleceğini düşünüyorum.” Çin’den aşı beklenirken, yerli ve milli aşı da ‘ısıtılmaya’ başladı.

Erk Acarer’in yazısı

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