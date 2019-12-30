Erk Acarer: Cihatçı otobanı tersine döndü

Halifelik arayışı da cihatçı sevdası da sürüyor. İç çatışmadaki Libya’da General Halife Hafter hem Rusya hem Batı ülkeleri hem de bölgeden destek görüyor. Türkiye ise cihatçı Ulusal Mutabakat Hükümeti’e (UMH) taraf. UMH ile 27 Kasım’da ‘güvenlik’ ve ‘Deniz Yetki Alanı’ konularında 2 mutabakat imzaladı. (…)

TERSİNE DÖNEN KORİDOR

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Suriye iç savaşının başındaki Libya, bugünkü gibi radikal İslamcıların önemli merkezlerindendi. Suriye’ye transfer yoğundu. ABD kontrolünde, gemi ile silah ve cihatçı sevkiyatı yapılıyordu. Gemiler İskenderun Limanı’na yanaşıyor ve transfer karayolu ile gerçekleşiyordu. Şimdi cihatçı otobanının tersine döndüğü görülüyor.

Erk Acarer’in yazısı