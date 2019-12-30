Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erk Acarer: Cihatçı otobanı tersine döndü

Halifelik arayışı da cihatçı sevdası da sürüyor. İç çatışmadaki Libya’da General Halife Hafter hem Rusya hem Batı ülkeleri hem de bölgeden destek görüyor. Türkiye ise cihatçı Ulusal Mutabakat Hükümeti’e (UMH) taraf. UMH ile 27 Kasım’da ‘güvenlik’ ve ‘Deniz Yetki Alanı’ konularında 2 mutabakat imzaladı. (…)

TERSİNE DÖNEN KORİDOR

Reklam

Suriye iç savaşının başındaki Libya, bugünkü gibi radikal İslamcıların önemli merkezlerindendi. Suriye’ye transfer yoğundu. ABD kontrolünde, gemi ile silah ve cihatçı sevkiyatı yapılıyordu. Gemiler İskenderun Limanı’na yanaşıyor ve transfer karayolu ile gerçekleşiyordu. Şimdi cihatçı otobanının tersine döndüğü görülüyor.

Erk Acarer’in yazısı

SON HABERLER

Asgari ücreti değerlendiren HAK-İŞ Başkanı: Bir jest göremiyorum

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, önceki gün 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgari ücretle ilgili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Jestimizi yaparız” açıklamasında atıfta bulunarak yöneltilen, “Sizce işverene mi işçiye mi jest yapıldı” sorusuna, “Açıkçası ben burada bir jest göremiyorum” yanıtını verdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...