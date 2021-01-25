Erk Acarer: CHP keşke siyaseti sınıf üzerinden kurabilseydi

AKP ve MHP’nin oyları düşüyor ancak CHP’ninkiler de artmıyor. Bir yandan içinden çıkacak partiler de öyle ya da böyle CHP’den oy koparacak. Anamuhalefet partisinin muhafazakârlar üzerine kurduğu siyaset yolunun her an tıkanabileceğini ve pamuk ipliğine bağlı olduğunu da görmek zor değil.

CHP, keşke siyaseti, bir dönem Bülent Ecevit’in iktidara yürüdüğü gibi sınıf üzerinden kurabilseydi. Keşke CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2016’da Ankara Katliamı’nın yıldönümündeki gibi İslam sempozyumuna katılmak yerine işçi direnişlerinde daha çok vakit geçirebilseydi. Çünkü muhafazakârlar üzerine kurulan ittifak ve beklentiler çökerse, bir B planı için zaman kalmayacak!

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Erk Acarer’in yazısı