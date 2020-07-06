Erk Acarer: Cezaevindeki IŞİD’ciler beş yıl içinde topluma karışacak

ICG’nin raporundaki can alıcı notalardan biri, dönen IŞİD’ciler konusunda yeterince bilgi sahibi olunmaması. Bu, istihbaratı son derece güçlü bir ülke açısından çelişkili. ICG, IŞİD’in örgütlenmeye devam ettiğine ve yer altına çekildiğine vurgu yapıyor.

Suriye ve Irak’ta çoğu erkek, 2 bin civarı Türkiyeli IŞİD’ci öldü. Daha az sayıda militan ise başka cihatçı gruplara geçti. Yüzlercesi Suriye ve Irak’ta kamplarda. Dönenler içinde, ‘yeterli kanıt yok’ gerekçesi ile yargılanan çok az oldu. Çoğu sorgulanmadı bile. Yargılanan 30’u kadın 450 kişinin ancak yarısı cezaevinde.

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Raporda bazılarının kendi -IŞİD- mahallelerine döndüğü bazıların ise izini kaybettirdiği aktarılıyor. Aileler, ‘IŞİD müzahiri olarak anılmamak amacı ile‘ cihattan gelen cenazelerini gizli şekilde gece gömdü. ICG, cezaevinde bulunanların en fazla 4 ya da 5 yıl içerisinde topluma karışacağını söylüyor.

Erk Acarer’in yazısı