Erk Acarer: Çakıcı üzerinden iktidardaki ‘MHP ağırlığını’ hissetmek mümkün

Alaattin Çakıcı üzerinden iktidardaki ‘MHP ağırlığını’ hissetmek mümkün. Bir mafya liderinin devletin parçası olduğu gözümüze sokuluyor.

Ana muhalefet partisi Lideri CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’na 3’üncü kez mektup yazan mafya lideri Çakıcı’nın sırtı sıvazlanırken, ona tepki gösteren yurttaşın önce gözaltına alınıp, sonra tutuklanması, geldiğimiz noktada devletin niteliğini ve ne hale düşürüldüğünü gösteriyor.

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Keşke bu kadarla kalsa. Türkiye, ‘özerkliklerini ilan eden küçük mafyacıklar’ devrinde. Ortak özellikleri kadın istismarcısı ya da katili olmaları.

Erk Acarer’in yazısı