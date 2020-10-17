Erk Acarer: Büyük hukuksuzluk ‘ışıkların’ gölgesinde kaldı

İçişleri Bakanlığı mevzuya, aşık atışması kıvamında dahil oldu. Tıpkı Yılmaz gibi kurum fotoğrafı koydu ve “Bizim Işıklarımız hiç sönmüyor” yazdı. ‘Işıklar savaşına’, Gül’den önceki Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başka bir boyuttan yaklaştı, tüm resmi kurum ışıklarının Ankara’nın başkent oluşu nedeni ile zaten o tarihte tamamen açık olduğunu belirtti.

Büyük hukuksuzluk ‘ışıkların’ gölgesinde kaldı. Erdoğan henüz 15 Temmuz öncesi Can Dündar ve Erdem Gül için verilen tahliyelerde AYM’ye yönelik rahatsızlığının sinyallerini vermişti: “Karara uymuyorum, saygı da duymuyorum.”

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AYM, zaman zaman, Berberoğlu’na benzer şekilde şaşırtıcı çıkışlar yapsa da işlevini çoktan yitirmişti. Olağanüstü Hal (OHAL), kanun hükmünde kararnamelerini (KHK) denetlemeyeceğine ilişkin kararı dönüm noktasıydı. Sınırsız olarak başka hukuksuzlukların da yolunu böylece açmıştı, işlevsizleşti. Gidişat çoklu AYM’ye doğru! Yakın zamanda yapısının tamamen değiştirilip tamamen niteliğini yitirmesi için de düğmeye de basılacak.

Erk Acarer’in yazısı