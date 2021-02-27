Erk Acarer: Bu umursamaz, kibirli tavır tarihte çok fazla iktidarı sildi

AKP kongreleri de hastalığın yayılması için elverişli ortamı hazırladı. ‘Karadeniz- Kongre- Covid-19 yayılışı’ döngüsü, çifte standartlara ve ikiyüzlü değerlere örnek oldu. Aslında bunların bile ötesine geçip, tüm çarpıcılığı ile Türkiye’nin nasıl bir ittifaka rehin alındığını daha net görme fırsatı sundu. AKP Gençlik Kolları’nın Hatay’daki İl Kongresi bu açıdan önemliydi.

Salgını hiçe sayan görüntüler ve davullu zurnalı, maskesiz eğlence kamuoyunda bir kez daha büyük tepkilerin ortaya çıkmasına yol açtı. AKP Defne Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Özyurt, partililer tarafından omuzlara alındı, kongre bir düğün havasında kutlandı. Milletvekilleri, il başkanı, belediye başkanları ve partililerin de sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu görüldü. Adeta hiçbir şeyden utanç duymamanın ilanıydı.

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Açıkçası AKP, “Bize yasak yok” diyor. Halkın arasından geldiğini iddia eden bir hareketin ulaştığı yer! Bu umursamaz, üsten bakan kibirli tavır, tarihte çok fazla iktidarı sildi.

Erk Acarer’in yazısı